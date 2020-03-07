AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيارة ميكروباص.. ناردين فرج: الأحد السائقة "رانيا" تستلم هدية الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 03:12 ص
الإعلامية ناردين
الإعلامية ناردين فرج
Advertisements
محمد حليم قنديل
كشفت الإعلامية ناردين فرج فى برنامج "التاسعة"، عن موعد استلام رانيا محمد سائقة الميكروباص للسيارة الجديدة التي أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب نشر فيديو التقرير الخاص بها على القناة الأولى.

وأضافت ناردين فرج خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الاستاذة رانيا محمد سوف تتسلم الميكروباص المهداة من الرئيس السيسي لها يوم الأحد القادم.

ومن جانبه قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الاستجابة لمطلب سائقة الميكروباص رانيا محمد يكون نموذجا من نماذج كثيرة جدا ولكن لن يتم الإعلان عنها.

وأضافت الدكتورة نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن من يرغب فى العمل وإتاحة فرصة له لا تتأخر الدولة فى مساعدته والقيادة السياسية والرئيس يعملون دائما على تشجيع المواطنين على العمل.

وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتواصل معها بعد عرض التقرير التليفزيوني الخاص بـ سائقة الميكروباص وأمر بإعطائها ميكروباص جديد تشجيعا لها.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أنها تواصلت مع سائقة الميكروباص لكي تتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكي تتم الإجراءات المطلوبة فورا لتتسلم الميكروباص الجديد، مشيرة إلى أن سائقة الميكروباص ستتسلم الميكروباص فى وقت قصير جدا.

وأشارت إلى أن الدولة تحتضن كل من يريد العمل وتساعده فى إيجاد فرصة عمل مناسبة، مضيفة أن المرأة المصرية بطبيعتها تكون قوية سوءا داخل مصر أو خارجها، وأن جهاز تنمية المشروعات يعمل دائما على مساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يهدي سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد

الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويوفر لها ميكروباص ..شاهد

بحبك جدا يا ريس.. أول تعليق من رانيا سائقة الميكروباص بعد استجابة السيسي لمطلبها.. فيديو

نيفين جامع لـ صدى البلد: ميكروباص رانيا محمد رسالة حب وتأييد من الرئيس للشباب الطموح

رامي صبري يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بقصة سائقة الميكروباص.. فيديو

يعمل بالغاز الطبيعي.. نيفين جامع تكشف لـ صدى البلد مواصفات ميكروباص رانيا محمد

ترشيحاتنا

مباراة مملة.. 75 دقيقة.. الترجي يبحث عن الهدف الثاني أمام الزمالك

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هاني حتحوت يوجه رسالة خاصة لـ أبو جبل بعد صعود الزمالك.. فيديو

دعاء قبل النوم من 11 كلمة يكفر ذنوب بعدد أيام الدنيا كلها.. إذا رددته 3 مرات كل ليلة

داليا مصطفى تبكي بعد دخول ابنتها على أبلكيشن للتحدث عن "البوس"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

اليونان تعذب اللاجئين السوريين وتجبرهم على العودة عراة إلى تركيا.. صور مؤلمة

بـ قشر السمك.. رنا سماحة تخطف الأنظار بلوك جديد