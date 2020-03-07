ربنا رزق اكتر مما دعيت.. تعليق أحمد مرتضى عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائي أبطال افريقيا

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الواحد كان بيدعي ربنا يرزقه بالخير ربنا رزق اكثر مما دعيت...الحمد لله "

يأتي هذا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.





وكان الزمالك سبق وفاز على الترجي في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد القاهرة.