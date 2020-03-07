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رياضة

ربنا رزق اكتر مما دعيت.. تعليق أحمد مرتضى عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائي أبطال افريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 02:51 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
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ياسمين تيسير
أعرب أحمد مرتضى عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن سعادته بـ تأهل الفريق لـ نصف نهائي دوري أبطال افريقيا عقب تخطر عقبة الترجي التونسي مساء أمس 

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "الواحد كان بيدعي ربنا يرزقه بالخير ربنا رزق اكثر  مما دعيت...الحمد لله "

يأتي هذا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك سبق وفاز على الترجي في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد القاهرة.
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