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رياضة

حمادة طلبة: حسام حسن تجاهلني .. والمصري لا يقل عن القطبين

السبت 07/مارس/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود

استنكر حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، خوض النادي المصري مبارياته بالكونفدرالية بدون حضور الجمهور.

وقال طلبة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "المصري ظلم في مباراة نهضة بركان بعدم حضور جماهيره بكثافة، أرى أنه لا يقل عن الأهلي والزمالك وكنت أتمنى السماح لجماهيره من مساندته أفريقيا.

وأردف: المصري مظلوم بالحرمان من اللعب خارج بورسعيد وأتمنى عودته سريعا لملعبه.

وعن فترة تواجده مع المصري قال: "لا أعلم ماذا كان بيني وبين حسام حسن، استبعدني رغم أحقيتي في المشاركة، وعلى الرغم من ذلك سعدت باللعب لفريق محافظتي وسعدت باللعب تحت قيادته.
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