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أخبار البلد

موقع القاهرة 24 يفوز بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة الإلكترونية

السبت 07/مارس/2020 - 01:13 ص
القاهرة 24
القاهرة 24
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حصل موقع القاهرة 24، الذي يرأس تحريره الصحفي محمود المملوك، على جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة الإلكترونية لعام 2019.

وأعلنت مؤسسة جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة، أنه سيتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من كبار المسئولين والصحفيين والكتاب لتوزيع الجوائز على الفائزين.

وترأس لجنة تحكيم جائزة الصحافة الإلكترونية الكاتب الصحفي البارز شارل المصري، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام مدير تحرير الأهرام بجانب نقاشات مع نخبة من أساتذة الإعلام وكبار كتاب الصحفيين.

وأنهت لجان التحكيم فرز الأعمال المقدمة والتي وصلت 271 عملًا صحفيا في مجالات التحقيق، والحوار الصحفي، والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاركاتير.
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