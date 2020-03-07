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محافظات

وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956

السبت 07/مارس/2020 - 07:23 ص
اول فدائية تنضم للمقاومة
اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
نعت بورسعيد عن بكرة أبيها قيادة وأهالي وقوى سياسية  رحيل ام الابطال الفدائية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض.

وأصدرت كافة القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بيانات نعت خلالها رحيل البطلة و التي وافتها المنية مساء أمس بالمستشفى العسكرى بمحافظة بورسعيد.

وأكدت البيانات أن بورسعيد فقدت الليلة برحيل البطلة زينب الكفراوي  معنى صادق للنضال وتاريخ من الكفاح ونموذج حقيقى للوطنية وحب الوطن

فلم تتوان الكفراوي أبدا حتى آخر لحظة فى توعية الشباب والصغار وحثم على حب مصر، فكانت تروى لهم كيف تحملت وابناء جيلها فى وقت الشدائد أثناء العدوان الثلاثى والنكسة ظروف قاسية حتى تخرج مصر من الأزمات.

وطالما قالت البطلة الراحلة للشباب خلال العديد من الندوات أنتم دلوقتى لاقين الأكل والعيش والرز، إحنا كنا بنقف فى الطابور عشان ناخد الدقيق عشان امهاتنا يعملوهلنا عيش .

حرصت البطلة علي المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وكانت تشدد علي أن المشاركة كفاح من أجل استقرار الوطن حتي أنها أصرت علي النزول في استحقاق التعديل الدستورى والتوجه للجنة الخاصة بإدلاء صوتها في سيارة إسعاف حتي تحفز السيدات والفتيات علي المشاركة في العملية الانتخابية.

ليسدل الستار برحيل الكفراوي علي صفحة ناصعة من تاريخ النضال الوطني بشكل عام ونضال أهل بورسعيد بوجه خاص تاركة لأهل المدينة الباسلة خلفها ابنتها الوحيدة الدكتورة  داليا حفنى عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد تاريخ بطولي سطرته كتب التاريخ يفتخروا به ويتوارثه الاحفاد من الآباء والأجداد.
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956
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