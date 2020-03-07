وداعا زينب الكفراوي.. اول فدائية تنضم للمقاومة في بورسعيد للتصدى للعدوان الثلاثي 1956

نعت بورسعيد عن بكرة أبيها قيادة وأهالي وقوى سياسية رحيل ام الابطال الفدائية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض.





وأصدرت كافة القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بيانات نعت خلالها رحيل البطلة و التي وافتها المنية مساء أمس بالمستشفى العسكرى بمحافظة بورسعيد.





وأكدت البيانات أن بورسعيد فقدت الليلة برحيل البطلة زينب الكفراوي معنى صادق للنضال وتاريخ من الكفاح ونموذج حقيقى للوطنية وحب الوطن





فلم تتوان الكفراوي أبدا حتى آخر لحظة فى توعية الشباب والصغار وحثم على حب مصر، فكانت تروى لهم كيف تحملت وابناء جيلها فى وقت الشدائد أثناء العدوان الثلاثى والنكسة ظروف قاسية حتى تخرج مصر من الأزمات.





وطالما قالت البطلة الراحلة للشباب خلال العديد من الندوات أنتم دلوقتى لاقين الأكل والعيش والرز، إحنا كنا بنقف فى الطابور عشان ناخد الدقيق عشان امهاتنا يعملوهلنا عيش .





حرصت البطلة علي المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وكانت تشدد علي أن المشاركة كفاح من أجل استقرار الوطن حتي أنها أصرت علي النزول في استحقاق التعديل الدستورى والتوجه للجنة الخاصة بإدلاء صوتها في سيارة إسعاف حتي تحفز السيدات والفتيات علي المشاركة في العملية الانتخابية.



