افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بالقاهرة.. اليوم

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة (بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول) برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور عبد الفتاح العواري – عميد الكلية ، وأمانة الدكتور عبد الله محي عزب، والدكتور طه عبد الخالق عبد العزيز وكيلا الكلية.
ويتضمن المؤتمر عدة محاور تتمثل في المحور الأول المقاصد الشرعية لبناء الإنسان ويشمل البناء العقدي للإنسان، والبناء المجتمعي للإنسان، والبناء العقلي والجسماني، والبناء الاقتصادي للإنسان، والبناء السياسي للإنسان، والمحور الثاني البناء العلمي والمعرفي للإنسان ويتكون من مفهوم البناء المعرفي للإنسان بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وأزمة التقدم التقني بين التراث الإسلامي ومستجدات الحياة، والانحرافات الفكرية وخطرها على البشرية، ورسالة الأزهر وأثرها في بناء الإنسان.
أما المحور الثالث، فيتحدث عن البناء الأخلاقي والروحي للإنسان متضمنا المنهج الأخلاقي في الإسلام، والمناهج الأخلاقية عند المجددين المسلمين، والقيم الأخلاقية بين المعرفة والسلوك (مشكلات وحلول).
يذكر أن المؤتمر سينعقد يومي 12- 13 رجب 1441 هـ الموافق 7-8 مارس 2020 م، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً بحضور نخبة من العلماء وفي مقدمتهم د.شوقي علام مفتي الجمهورية،د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق ، ود. أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الحديث بالكلية ، ود. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء،د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، و د. محمد ربيع الجوهري عميد الكلية الأسبق ، ود. طه حبيشي الدسوقي رئيس قسم العقيدة والفلسفة الأسبق، د. بكر زكي عوض عميد الكلية الأسبق، د. محمد محمد سالم عميد كلية الدراسات العليا الأسبق.