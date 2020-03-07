افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بالقاهرة.. اليوم

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة (بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول) برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور عبد الفتاح العواري – عميد الكلية ، وأمانة الدكتور عبد الله محي عزب، والدكتور طه عبد الخالق عبد العزيز وكيلا الكلية.





ويتضمن المؤتمر عدة محاور تتمثل في المحور الأول المقاصد الشرعية لبناء الإنسان ويشمل البناء العقدي للإنسان، والبناء المجتمعي للإنسان، والبناء العقلي والجسماني، والبناء الاقتصادي للإنسان، والبناء السياسي للإنسان، والمحور الثاني البناء العلمي والمعرفي للإنسان ويتكون من مفهوم البناء المعرفي للإنسان بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وأزمة التقدم التقني بين التراث الإسلامي ومستجدات الحياة، والانحرافات الفكرية وخطرها على البشرية، ورسالة الأزهر وأثرها في بناء الإنسان.





أما المحور الثالث، فيتحدث عن البناء الأخلاقي والروحي للإنسان متضمنا المنهج الأخلاقي في الإسلام، والمناهج الأخلاقية عند المجددين المسلمين، والقيم الأخلاقية بين المعرفة والسلوك (مشكلات وحلول).



