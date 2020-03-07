موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الافريقية عصر اليوم السبت إلى استاد لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز في اياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر السبت وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS كما تذاع عبر اثير " اون سبورت اف ام ".
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة، ورغم هذا الفوز، لكن إدرارة القلعة الحمراء لم ترتكن إليه كثيرًا ودرست جميع الأمور جيداص وقررت السفر مبكرًا في اليوم التالي الي بريتوريا لتعويد اللاعبين علي اللعب في اجواء الحرارة والرطوبة وقت الظهر أيضًا.