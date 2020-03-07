تعرف على تفاصيل حفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام بالاوبرا

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات اول عروض الأوبرا بتقنية الهولوجرام وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من سفراء وجاليات الدول العربية والأجنبية بمصر .





قالت عبد الدايم ان استثمار التقنيات الحديثة فى مجالات الإبداع يهدف الى اعادة احياء كنوز الفنون الراقية وإلقاء الضوء على أيقونته التي شكلت ملامح الهوية ، واشارت ان استخدام تقنية الهولوجرام لتقديم التراث ياتى ضمن مشروع تحديث مصر الهادف الى صون أشكال التعبير الثقافي والفني من الموروثات العريقة واتاحته بأساليب براقة لجذب الشباب والاجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعى والسمو بالوجدان .

وكان الحفل الذي اخرجته جيهان مرسى قد استعاد اجواء زمن الفن الجميل حيث تالقت لاول مرة فى تاريخ الاوبرا الصورة ثلاثية الابعاد لكوكب الشرق على المسرح الكبير لتشدو برائعة حيرت قلبى كلمات احمد رامى والحان رياض السنباطى ، ثم تغنت النجمتان ريهام عبد الحكيم ومى فاروق بعدد من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.