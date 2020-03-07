AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لـ نصف نهائي أبطال افريقيا بصحبة أحمد جلال وزادة..صور

السبت 07/مارس/2020 - 02:19 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
خاص تونس
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أعضاء بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في تونس عقب ضمان التأهل لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الترجي التونسي.

والتقط أعضاء بعثة فريق الزمالك عدد من الصور بصحبة  المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة البيضاء والمهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.
فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لـ نصف نهائي أبطال افريقيا بصحبة أحمد جلال وزادة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعضاء مجلس الزمالك يؤازرون الفريق في التدريبات بملعب رادس

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أفريقيا تحت السيطرة.. عزيز الشافعى بعد تخطى الزمالك عقبة الترجي

رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد الفوز على الترجي

بعد الفوز على الترجي.. شاهد أبرز أهداف الزمالك طوال مشواره ببطولة إفريقيا

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد الفوز على الترجي

في أول 3 دقائق.. الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

فيديو مسرب.. داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة

أول تعليق من كارتيرون بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شقاوة قديمة..أول رد فعل من مصطفى محمد عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائي ابطال افريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ حنان ترك قبل وبعد ارتدائها الحجاب في عيد ميلادها

لمحبي الطبخ.. جائزة 10 آلاف ريال سعودي لمن يطبق هذه الوصفة #ملفيه_بن_قاسم

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق