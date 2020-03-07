فرحة لاعبي الزمالك بالتأهل لـ نصف نهائي أبطال افريقيا بصحبة أحمد جلال وزادة..صور

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أعضاء بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في تونس عقب ضمان التأهل لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الترجي التونسي.

والتقط أعضاء بعثة فريق الزمالك عدد من الصور بصحبة المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس البعثة البيضاء والمهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور.





ونجح الزمالك في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



