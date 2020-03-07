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مرأة

بفرشة الاسنان والمعجون.. تخلصي من الرؤوس السوداء

السبت 07/مارس/2020 - 05:01 ص
بفرشة الاسنان والمعجون..
بفرشة الاسنان والمعجون.. تخلصي من الرؤوس السوداء
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني بعض الفتيات من مشكلة الروؤس السوداء التي تتسبب فى تشوة البشرة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة سحرية بفرشة الأسنان والمعجون تخلصى من الروؤس السوداء سريعا .

قدمت رضوى الشربيني في برنامجها وصفة سحرية للقضاء على الرؤوس السوداء بسهولة وباستخدام معجون الأسنان فقط وفيما يلي التفاصيل.


مكونات الوصفة:

فرشاة أسنان ناعمة
معجون أسنان طبيعي دون نعناع أو ليمون

طريقة الوصفة:

- نوزع المعجون على المنطقة العريضة السفلية من الأنف بحركة دائرية مع شد جلد ومسام الأنف جيدًا حتى يتغلغلها المعجون يمتص الدهون.
- تشطف الفرشاة ويوضع عليها معجون مرة أخرى.
- يوزع المعجون الجديد مرة أخرى على باقي عظمة الأنف من الأعلى وتمشط من أعلى لأسفل وليس العكس حتى لا تنقل البكتيريا.
-يشطف ​الأنف بمياه فاترة ويترك دون تجفيف حتى لا يتهيج الجلد عند ملامسة قطع القماش الخشن عليه بعد استخدام المعجون.


تكرر هذه الوصفة لأصحاب البشرة الدهنية من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
أما أصحاب البشرة العادية والحساسة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

* ملحوظة:

أكدت رضوى ضرورة تناول المياه كثيرًا لأهيمتها ودورها الفعال في القضاء على الحبوب والتخلص من الدهون الضارة من الجسم بأكمله.
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