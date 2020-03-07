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تعليم

ابتكر فكرة مشروعك "مسابقة رالي ريادة أعمال بجامعة حلوان"

السبت 07/مارس/2020 - 10:10 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بجامعة حلوان، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن تنظيمها فعاليات مسابقة رالى ريادة الأعمال ٢٠٢٠ (ابتكر فكرة مشروعك)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف مسؤولي رعاية الشباب بالجامعة. 

تستهدف المسابقة نشر الوعى عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.

تقدم المسابقة للطلاب الجامعي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة لمن يمتلك أفكار مشروعات لتنمية المجتمع واكتساب المهارات وأفكار المشاريع العامة والتكنولوجيا ويحصل الفائزين عن جوائز مالية إضافة إلي الحصول علي كورس محتوى تدريبي مكتمل عن business model وغيره.

وتقدم "رالي ريادة الأعمال" برنامجا تدريبيا وتأهيليا لدعم أفضل الأفكار والمشاريع لتأسيس الشركات الناشئة ويحصل الفرق الفائزة على جوائز مالية تقدر بـ 700.000 جنيه مصري لإجمالي الفائزين.

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