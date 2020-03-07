أمير مرتضى يكشف سر تأهل الزمالك لـ نصف نهائي أبطال افريقيا

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن سر تاهل الفريق امام الترجي لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا





وأكد أمير مرتضي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الزمالك احترم فريق الترجي وخاض المباراتين بتركيز ورغبة كبيرة في التأهل مشددا أن الترجي فريق كبير ولا يقبل ان يتأهل اي فريق من ملعب رداس.





وأضاف أن الجميع في الجهاز الفني واللاعبين عملوا بكل جد من أجل ضمان التأهل لـ نصف نهائي البطولة.





وتابع أمير مرتضى أن أصعب لحظة في المباراة كانت وقت ضربة جزاء الترجي حيث انها كانت في بداية المباراة وتخوف من إمكانية ضغط الجماهير على حكم المباراة.





ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.



