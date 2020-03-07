أمير مرتضى: نمتلك ثقافة البطولات وقادرون على حصد بطولة أفريقيا

أكد أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن الفريق أصبح يمتلك ثقافة البطولات، حيث اصبح لا يكتفي ببطولة وحيدة بل يطمع دائما للمزيد.





وأضاف أمير مرتضى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الفريق قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في حال استمر اللاعبين على هذا الأداء الرجولي بالإضافة إلى الرغبة في الفوز.





وأضاف أمير مرتضى أن الزمالك توج بـ 5 بطولات في أقل من عام، مشددا أن الفريق أصبح لا بعنيه من يواجه وقادر على الفوز أمام اي فريق.





وتابع أمير مرتضى أن فرجاني ساسي نجم الفريق توج مع الترجي ببطولتين فقط اما مع الزمالك فتوج بـ 5 بطولات، مشددا أن الزمالك يضيف لأي لاعب الكثير.





ونجح الزمالك في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.





وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.