أخبار الفن.. تفاصيل حفل محمد حماقي بالجامعة الأمريكية.. لطيفة تثير الجدل بعد تعرضها لوعكة صحية..أحمد حلمي يعلق على فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

«بين بحرين» يقتنص جوائز المهرجان الكاثوليكي 68

استطاع فيلم "بين بحرين" ان يقتنص معظم جوائز المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته ال ٦٨ وأعلنت جوائز المهرجان في حفل الختام مساء اليوم حيث فاز الفنان محمود فارس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم " بين بحرين " في المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته 68.

محمد منير يعلق على حفله بـ أسوان: نورتوني في بلادي

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في مدينة أسوان تحت اسم "سر الكينج" ، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له من الحفل وعلق عليها قائلا:"نورتوني في بلادي .. النوبة بلاد الدهب".

تفاصيل حفل محمد حماقي بالجامعة الأمريكية.. صور

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا في الجامعة الأمريكية مساء الجمعة، وسط ترحيب كبير من طلاب الجامعة وبحضور عدد كبير من الشباب.

بفيديو ساخر.. أحمد حلمي يعلق على فيروس كورونا

سخر الفنان أحمد حلمي من فيروس كورونا المنتشر بمقطع فيديو لمشهد من فيلمه الشهير 1000 مبروك، نشره عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب :"لما يجيلي دور برد عادى واخف منه".

كورونا ولا إيه؟.. لطيفة تثير الجدل بعد تعرضها لوعكة صحية

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشفت من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، ومكوثها في المنزل لفترة.