شوقي غريب: الشناوي أو أبو جبل الأقرب للانضمام لأولمبياد طوكيو 2020





وأضاف شوقي غريب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن المنتخب لم يتلقى رد حتى الآن مشددا ان صلاح نجم عالمي وسيمثل إضافة رائعة للمنتخب في الأولمبياد.









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أما بشأن مركز حراسة المرمى فأكد أنه في حال استمرار عدم مشاركة حراس المنتخب الأوليمبي مع فرقهم حتى شهر يونيو فمن المؤكد سيضم حارس مرمى كبير ضمن الثلاث للاعبين الكبار.





وأضاف شوقي غريب أن تفكيره سينصب على ضم حارس المنتخب الاول الذي سيشارك في مباراتي توجو وكينيا في التصفيات المؤهله لـ كاس الامم الافريقية 2021.





وتابع شوقي غريب أنه من الصعب أن يضم حارس لا يشارك بشكل اساسي مشددا أنه سيضم 3 حراس مرمى كبار بالاضافة لـ 3 حراس المنتخب الأوليمبي الأساسيين ومحمود جاد حارس انبي في القائمة الأولية ليتم الاختيار بينهم في القائمة النهائية.





وأكمل شوقي غريب أن القائمة النهائية ستضم 3 حراس مرمى مشددا ان محمد الشناوي حارس الاهلي ومحمد ابو جبل حارس الزمالك الاقرب للانضمام للمنتخب الأوليمبي





أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن المنتخب ارسل خطار رسمي لـ ليفربول من أجل ضم محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول للفراعنة الصغار خلال أولمبياد طوكيو 2020 .