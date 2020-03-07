رسائل مرتضي منصور لـ لاعبي الزمالك قبل وبعد التأهل لنصف نهائي دوري الابطال

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن رد فعل مرتضى منصور رئيس النادي عقب تاهل الفريق لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
وأكد أمير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مرتضى منصور طلب منه توجيه الشكر لـ لاعبي الفريق وللجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون كما أكد انه سيعقد معهم جلسه عقب وصولهم للقاهرة لتهنئتهم.
وأضاف أمير مرتضى أن رئيس النادي طلب من اللاعبين قبل المباراة ضرورة ضبط النفس وتوخي الحذر خوفا من استفزاز الجماهير بالاضافة لعدم الاحتكاك بحكم المباراة .
ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.