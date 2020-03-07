القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

تنطلق عصر اليوم السبت المباراة المرتقبة بين فريق الاهلي ونظيره صن داونز في اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا.





ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة.





ومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المدير الفني للاهلي المباراة بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولي.

خط الهجوم: جونيور أجاي وجيرالدو ومروان محسن.



