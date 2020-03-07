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مرأة

الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف

السبت 07/مارس/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.

فوائد هذه الخلطة: 

- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.

- تعتبر من خلطات تنحيف الجسم الطبيعية و بديل للمشروبات التي تحتوي على صودا.

- كميات السكريات فيه قليلة.

- ويساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية التي تتناولها.

 المكونات:

- شريحتان من ثمرة الأناناس.

- 3 شرائح من ثمرة الكيوي.

- كوب من الحليب (لا بأس باستبداله بالماء).



طريقة التحضير: 

توضع هذه المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي؟

ثم يسكب المشروب في أكواب دون إضافة عسل أو سكر للمشروب. 

ملاحظة:

يمكنكم تناول المشروب كوجبة خفيفة بين الوجبات.
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