الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.
فوائد هذه الخلطة:
- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.
- تعتبر من خلطات تنحيف الجسم الطبيعية و بديل للمشروبات التي تحتوي على صودا.
- كميات السكريات فيه قليلة.
- ويساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية التي تتناولها.
المكونات:
- شريحتان من ثمرة الأناناس.
- 3 شرائح من ثمرة الكيوي.
- كوب من الحليب (لا بأس باستبداله بالماء).
طريقة التحضير:
توضع هذه المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي؟
ثم يسكب المشروب في أكواب دون إضافة عسل أو سكر للمشروب.
ملاحظة:
يمكنكم تناول المشروب كوجبة خفيفة بين الوجبات.