الكيوي والأناناس يساعدان على التنحيف

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلطة من الفواكه اللذيذة و الطبيعية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد.





فوائد هذه الخلطة:





- الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي والتي تساعد على حرق الدهون.





- تعتبر من خلطات تنحيف الجسم الطبيعية و بديل للمشروبات التي تحتوي على صودا.





- كميات السكريات فيه قليلة.





- ويساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية التي تتناولها.





المكونات:





- شريحتان من ثمرة الأناناس.





- 3 شرائح من ثمرة الكيوي.





- كوب من الحليب (لا بأس باستبداله بالماء).













طريقة التحضير:





توضع هذه المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي؟





ثم يسكب المشروب في أكواب دون إضافة عسل أو سكر للمشروب.





ملاحظة:



