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محافظات

محافظة الفيوم تعلن عن رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى تراكمات القمامة

السبت 07/مارس/2020 - 06:11 ص
محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص رقم واتس آب“01551150052” لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، هذا بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تتلقى كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل موقع من المواقع الواردة فى رسائل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هناك اهتماما بإحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس بشأن منظومة النظافة، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة للوصول للنتائج الإيجابية المرجوة وإبراز الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأشار "الأنصاري" الى ضرورة تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تقوم باستقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.
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