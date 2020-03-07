AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: الأزمة المالية لنادي الزمالك انتهت ومكافآت للاعبين عقب التأهل الأفريقى

السبت 07/مارس/2020 - 05:10 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشري ساره لـ الفريق عقب التأهل لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أكد أن الأزمة المالية في النادي انتهت تماما وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل السفر لـ تونس.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " أن فور وصول اللاعبين للقاهرة سيتم صرف مكافآت مالية لهم مشددا أن  الزمالك قام بدفع مستحقات لاعبي فرق الطائرة والسلة. 

وأضاف مرتضى منصور ان الزمالك لم يكن يعاني من أزمة مالية ولكن الحجز على أمواله كان سبب التعثر، مشددا أن الاتحاد المصري رفع الحظر على أموال النادي من الاتحاد الأفريقي. 

وتابع مرتضى منصور أنه سيستقبل بعثة فريق الزمالك في مطار القاهرة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء.

ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. رد مرتضى منصور على أزمة المستحقات.. ووعد شيكابالا لرئيس النادي

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

بشرى سارة لفريق الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي افريقيا

بعثة الزمالك تصل اليوم مطار القاهرة عقب التأهل الأفريقي

الزمالك يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي

صورة وتعليق.. محمد ابو جبل يحتفل بتأهل الزمالك لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

بـ تاتو.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توك شو.. متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة..هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان

رسائل مرتضي منصور لـ لاعبي الزمالك قبل وبعد التأهل لنصف نهائي دوري الابطال

حادث مروع لفريق الطائرة بنادي اتحاد جدة السعودي

كورونا ولا إيه؟.. لطيفة تثير الجدل بعد تعرضها لوعكة صحية

بشرى سارة لفريق الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي افريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين