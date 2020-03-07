مرتضى منصور: الأزمة المالية لنادي الزمالك انتهت ومكافآت للاعبين عقب التأهل الأفريقى





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " أن فور وصول اللاعبين للقاهرة سيتم صرف مكافآت مالية لهم مشددا أن الزمالك قام بدفع مستحقات لاعبي فرق الطائرة والسلة.





وأضاف مرتضى منصور ان الزمالك لم يكن يعاني من أزمة مالية ولكن الحجز على أمواله كان سبب التعثر، مشددا أن الاتحاد المصري رفع الحظر على أموال النادي من الاتحاد الأفريقي.





وتابع مرتضى منصور أنه سيستقبل بعثة فريق الزمالك في مطار القاهرة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء.



ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.



