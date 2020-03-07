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بين الناس

أهالى أحمد إسماعيل بعين شمس يشكون من أكوام القمامة

السبت 07/مارس/2020 - 07:01 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث محمد عادل  أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة جسر السويس بالقاهرة.

وأوضح  محمد أن سكان شارع احمد اسماعيل المتفرع من إبراهيم عبد الرازق بالقرب من جسر السويس  بمنطقة عين شمس يعانون انتشار أكوام القمامة بالشارع وتعطيلها حركة السير يوميا.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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