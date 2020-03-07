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تعليم

اتحاد طلاب حلوان يتابع فاعليات مسابقة دعم الصحة النفسية لأعضائه

السبت 07/مارس/2020 - 10:49 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يستٱنف اتحاد طلاب جامعة حلوان حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالجامعة لتوفير مناخ تعليمي سليم يساعد الطلاب على التميز والابداع.


وقد أعلن اتحاد الطلاب فى هذا الإطار عن تنظيمه مسابقة فنية لإدخال البهجة فى قلوب الطلاب وإزالة بعض الضغوط النفسية عنهم، وذلك عن طريق مشاركة المتطوعين بالحملة بلوحات فنية أو فيديوهات قصيرة تهدف للدعم النفسي للطلاب، موضحين أن الأعمال المشاركة سيتم عرضها على صفحة اتحاد الطلاب بالفيسبوك  والعمل الحاصل على أكثر إعجاب من الجمهور سيحصل على جائزة مادية. 

وفى هذا الإطار بدأ اتحاد طلاب جامعة حلوان الحملة بمبادرة فضفضة تحت شعار "جه الوقت تتكلم"، ويحث الاتحاد بالمبادرة  الطلاب بالجامعة بإرسال مشاكلهم النفسية و عقبات الحياة التى تواجههم لهم وهم سيتواصلون مع الطلاب لحل المشكلة مهما كانت، كنوع من بث الطاقة الإيجابية للطلاب.
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