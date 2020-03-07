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أخبار العالم

اللوبي الإسرائيلي في أمريكا يعلن إصابة 2 من أعضائه بكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بعد أيام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي "آيباك" المؤيد لإسرائيل، الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال اللوبي على تويتر "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك، جاءت إيجابية".

وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونجرس.

في سياق متصل، قال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، إنه تم تشخيص 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 33.

وأضاف كومو أن الزيادة في عدد الحالات تعكس توسيع نطاق الفحص على مستوى الولاية.

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