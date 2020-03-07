شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وموقع الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام فوتوسيشن جديد لإحدى الفتيات فى معبد فيلة بأسوان.





وظهرت فيه الفتاة "منة زكريا" ذات البشرة السمراء و إحدى أبناء محافظة أسوان مرتدية الزي النوبي التقليدي المشهور بألوانه وتصميماته المتميزة ، وتميزت بلوك بسيط يبرز الملامح الفرعونية.



