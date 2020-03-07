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منوعات

شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 07/مارس/2020 - 08:22 ص
معبد فيلة
معبد فيلة
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كريم ناصر - مريم عزت
تداول عدد كبير من رواد  مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وموقع الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام  فوتوسيشن جديد لإحدى الفتيات فى معبد فيلة بأسوان. 

وظهرت فيه الفتاة "منة زكريا" ذات البشرة السمراء و إحدى أبناء محافظة أسوان مرتدية الزي النوبي التقليدي المشهور بألوانه وتصميماته المتميزة ، وتميزت بلوك بسيط يبرز الملامح الفرعونية. 

واتخذت" منة زكريا"  العديد من الصور فى أكثر من مكان داخل معبد  فيلة بأسوان لتوضح الطبيعة الخلابة التي يتميز بها  المعبد وللعمل على ترويج السياحة فى بلد السحر والجمال "أسوان" أرض الحضارة.
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد.. جلسة تصوير بأرض السحر والجمال..تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
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