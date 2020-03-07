مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " ان تصريحات الغندور أن الزمالك تعاقد مع أبو جبل "فوق البيعة" أمر غير صحيح مطلقا مشددا ان الزمالك ضم ابو جبل من سموحة مقابل 14 مليون جنيه كاش.





وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك كان يدرك قيمة وأهمية ابو جبل وقت التعاقد معه مشددا أن الفريق يمتلك حاليا افضل حراس مرمى.





وتابع مرتضى منصور أن الزمالك عاني من أزمات في مركز حراسة المرمى سابقا ولكن تم حلها بالتعاقد مع حراس على مستوى عال.









ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.









وبخ مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق بشان تصريحات الأخير عن محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق.