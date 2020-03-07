أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت على النحو التالي





تركي آل شيخ يضع روشته فوز الأهلي أمام صن داونز ويتجاهل صعود الزمالك

وضع تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكه العربية السعودية روشته فوز فريق الاهلي عصر اليوم امام صن داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا









كرر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحركة المسيئة التي قام بها لجماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري.



