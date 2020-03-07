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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

السبت 07/مارس/2020 - 07:31 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت على النحو التالي


وضع تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكه العربية السعودية روشته فوز فريق الاهلي عصر اليوم امام صن داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا


كرر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحركة المسيئة التي قام بها لجماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري.



أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتصالا هاتفيا، بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق الأبيض في تونس



يسعى هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة السابق خلال الفترة الحالية على الاستقرار على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من اجل الترشح في منصب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة




كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن حقيقة امكانية الغاء معسكر المنتخب في الإمارات بشهر مارس الجاري من أجل الاستعداد لـ اولمبياد طوكيو عقب توقف النشاط الرياضي في الإمارات بسبب فيروس كورونا.


وبخ مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق بشان تصريحات الأخير عن محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق.
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