افريقيا_يا_اهلى يتصدر تويتر ..ومغردون: حاربو بروح الأبطال

تصدر هاشتاج #افريقيا_يا_اهلى قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة تويتر منذ صباح اليوم استعدادا لمباراة الاهلى وصن داونز المقررإقامتها عصر اليوم .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدات داعما للأهلى متوقعين فوزه قائلين: انت قدها #افريقيا_يا_اهلى

وقال اخرون: النادى الاهلى بطل افريقيا

وقال اخرون: حاربو على البطولة بروح الابطال

رافعين هاشتاج #افريقيا_يا_اهلى .

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية، بعد فوزه في مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي على استاد القاهرة بهدفين نظيفين، أحرزهما لاعبه التونسي علي معلول، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام فريق صن داونز العنيد، على ملعب لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا.

صعوبة المباراة أيضًا تتمثل في تنقل الأهلي خارج الديار المصرية، فالفريق واجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، في فرض سيطرته وتحقيق الانتصار على فرق القارة في عقر دارهم، على عكس السنوات الخوالي والتي كان الأهلي فيها مرعبًا لكل ما هو إفريقي داخل وخارج أرضه.