بسبب كورونا.. حجر على العملة الآتية من آسيا في أمريكا

قالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأمريكي إن أوراق العملة الأمريكية العائدة إلى الولايات المتحدة بعد استخدامها في آسيا ترسل إلى محجر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت المتحدثة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - أن الأوراق تبقى محتجزة من سبعة و10 أيام على الأقل، بدلا من خمسة سابقا، إلى ستين يوما، مؤكدة بذلك معلومات تناقلتها وسائل أمريكية.



وأضافت "جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق التي ترسل من آسيا".



وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير الماضي، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأمريكية.