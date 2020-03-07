أهم الأخبار.. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول بينهم مصر.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران مع مصر وسوريا ولبنان و5 دول أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

بسبب كورونا.. السعودية تقلص رحلات الدخول للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين

حسمت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الجدل الدائر حول اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.

الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

بعد محاولات قتلهم داخل المياه وقلب القوارب بهم منذ أيام، كشفت صور مروعة عن آثار تعذيب وإهانة للاجئين السوريين من قبل السلطات اليونانية عند محاولتهم العبور عن طريق حدودها إلى دول أوروبا، وقد وصل الأمر إلى تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على العودة عراه إلى تركيا مرة أخرى، مما نتج عنه مشادات حدودية بين تركيا واليونان من أجل اللاجئين.

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، قصر الدخول إلى الأراضي السعودية للقادمين من الإمارات والكويت والبرحين على 3 مطارات فقط، وذلك في إطار إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

تنطلق عصر اليوم السبت المباراة المرتقبة بين فريق الاهلي ونظيره صن داونز في اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا.





صنع في السعودية .. المملكة تبدأ في تجميع السيارات محليًا

كشف رئيس التجمعات الصناعية في السعودية، المهندس نزار الحريري عن منح أول تصريح لتجميع السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالربع الثاني، فيما سيبدأ التصنيع في 2023. للمزيد ..





شكرا يا مصر.. إحدى ضحايا هشام عشماوي في ليبيا تعلق على إعدامه.. فيديو