أهم الأخبار.. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول بينهم مصر.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
مايك بنس: إصابة 21 شخصًا على متن السفينة جراند برنسيس بفيروس كورونا
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن 21 شخصًا على متن السفينة السياحية جراند برنسيس مصابون بفيروس كورونا.
تركي آل شيخ يضع روشته فوز الأهلي أمام صن داونز ويتجاهل صعود الزمالك
وضع تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكه العربية السعودية روشته فوز فريق الاهلي عصر اليوم امام صن داونز في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا
بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد
قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، وقف رحلات الطيران مع مصر وسوريا ولبنان و5 دول أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.
بسبب كورونا.. السعودية تقلص رحلات الدخول للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، قصر الدخول إلى الأراضي السعودية للقادمين من الإمارات والكويت والبرحين على 3 مطارات فقط، وذلك في إطار إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.
شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين
بعد محاولات قتلهم داخل المياه وقلب القوارب بهم منذ أيام، كشفت صور مروعة عن آثار تعذيب وإهانة للاجئين السوريين من قبل السلطات اليونانية عند محاولتهم العبور عن طريق حدودها إلى دول أوروبا، وقد وصل الأمر إلى تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على العودة عراه إلى تركيا مرة أخرى، مما نتج عنه مشادات حدودية بين تركيا واليونان من أجل اللاجئين.
الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف
حسمت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الجدل الدائر حول اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.
القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل
تنطلق عصر اليوم السبت المباراة المرتقبة بين فريق الاهلي ونظيره صن داونز في اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا.
صنع في السعودية .. المملكة تبدأ في تجميع السيارات محليًا
كشف رئيس التجمعات الصناعية في السعودية، المهندس نزار الحريري عن منح أول تصريح لتجميع السيارات في المملكة خلال الربع الحالي أو الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالربع الثاني، فيما سيبدأ التصنيع في 2023.
شكرا يا مصر.. إحدى ضحايا هشام عشماوي في ليبيا تعلق على إعدامه.. فيديو
وجهت شقيقة 6 من الضحايا الليبيين للتنظيم المتطرف الذي كان يقوده المصري هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية، رسالة بمناسبة إعدامه.
صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو
حرصت جماهير الترجي التونسي على دعم فريقها منذ اللحظة الاولي للدخول لاستاد رادس قبل مواجهته مع الزمالك في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .
أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور
"كنت عايزة انتقم من جوزى اللى سافر فى الخارج وسابنى فى شهور حملى الأخيرة قررت أنى أقتل بنتى الرضيعة بمية النار علشان احرق قلبه عليها" .. بتلك الكلمات اعترفت المتهمة "سحر.أ.ا " قاتلة طفلتها الرضيعة التى لم تكمل اسبوع من ولادتها بإحدى قرى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.