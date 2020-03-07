إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

يصادف اليوم 7 مارس عيد ميلاد الفنانة البحرينيةوالتى أتمت عامها الـ 39، واعتادت شذى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز صورها التي تكشف دائما عن إطلالاتها.

بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، فهى تحرص على اقتناء قطع الملابس التى تبرز جمالها ورشاقتها وتمنحها إطلالة عصرية.

كما تتميز إطلالات وأزياءبأنها جمعت بين الأناقة والاحتشام، بالإضافة إلى ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وتفضل دائما على تنوع بين الإطلالات فهي لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وتعتمد على الفساتين الملونة التى تمنحها إطلالة أنثوية جذابة.