إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

يصادف اليوم 7 مارس عيد ميلاد الفنانة البحرينية شذى سبت والتى أتمت عامها الـ 39، واعتادت شذى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز صورها التي تكشف دائما عن إطلالاتها.
وتتمتع الفنانة شذى سبت بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، فهى تحرص على اقتناء قطع الملابس التى تبرز جمالها ورشاقتها وتمنحها إطلالة عصرية.
كما تتميز إطلالات وأزياء شذى سبت بأنها جمعت بين الأناقة والاحتشام، بالإضافة إلى ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وتفضل دائما على تنوع بين الإطلالات فهي لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وتعتمد على الفساتين الملونة التى تمنحها إطلالة أنثوية جذابة.
وتعتمد الفنانة البحرينية شذى سبت على قصات الشعر الجديدة والمختلفة، إضافة إلى اختيارها صيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها.