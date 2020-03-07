انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان حدائق الأهرام

استغاث المواطن على خيرى ، من أهالي منطقة حدائق الأهرام البوابة الأولى التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة بين الناس التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.





و قال فى شكواه: إن الكلاب الضالة منتشرة بمنطقة حدائق الأهرام بصفة مستمرة مثيرة الذعر فى قلوب المارة خاصة ليلا، كما أنها عرضت العديد من الأطفال للأذى.





وطالب من المسئولين سرعة التعامل مع المشكلة .





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