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بين الناس

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان حدائق الأهرام

السبت 07/مارس/2020 - 10:01 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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كريم ناصر
استغاث المواطن على خيرى ، من أهالي منطقة حدائق الأهرام البوابة الأولى التابعة لمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة  بين الناس التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع. 

و قال فى شكواه: إن الكلاب الضالة منتشرة بمنطقة حدائق الأهرام بصفة مستمرة مثيرة الذعر فى قلوب المارة خاصة ليلا، كما أنها عرضت العديد من الأطفال للأذى. 

وطالب من المسئولين سرعة التعامل مع المشكلة . 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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