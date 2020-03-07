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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 6767 حالة، وذلك بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه تم تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.

ومن بين إجمالي عدد الإصابات المؤكدة، تمثل نسبة الإصابة بين النساء 62.7% ليصل عدد المصابات بالفيروس إلى 4245 حالة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 44 حالة، وعلى جانب أخر، وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 118 حالة.
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