دار نشر هاشيت الفرنسية تتراجع عن نشر مذكرات المخرج الأمريكي وودي آلن

أعلنت دار نشر "هاشيت" الفرنسية العريقة تخليها عن خططها الخاصة بنشر مذكرات المخرج الأمريكى الشهير "وودى آلن"، الحائز على جائزة الأوسكار، والذي وجهت إليه تهم بالاعتداء الجنسى على ابنته.



وقالت دار النشر الفرنسية، فى بيان، "نأخذ علاقاتنا مع المؤلفين على محمل الجد، ولا يمكن أن نغض الطرف عن هذه الانتهاكات الأخلاقية". موضحة أن مذكرات المخرج الأمريكى كان من المقرر نشرها فى إبريل القادم.



يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه "آلان"– 84 عاما - الاتهامات الموجهة له، والتى خضع بشأنها لسلسلة من التحقيقات القانونية الصارمة.