بالصبر والسلوان..أسرة صباح البلد تواسي الإعلامي تامر بشير في وفاة والده..فيديو

أعربت الإعلامية رشا مجدي، عن خالص تعازيها للإعلامي "تامر بشير" في وفاة والده، متمنية أن ينزل الله صبره على فراق الوالد.





وأكدت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن كل أسرة البرنامج والقناة تعزي وتساند الإعلامي "تامر بشير" في وفاة والده، داعين له بالرحمة والمغفرة لوالد الإعلامي "تامر بشير" مقدم برنامج "دوس بنزين"، وبالصبر والسلوان.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية؛ كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.