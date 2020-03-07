أنا زملكاوية.. رشا مجدي تهنئ الزمالك بالتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن هناك فرحة عارمة يعيشها جمهور نادي الزمالك، مشيرة إلى أن نتائج الفريق الأبيض مشرفة في الفترة الأخيرة، حيث حقق العديد من الإنتصارات في المباريات الأخيرة أظهرت تقدم مستواه بشكل ملحوظ.







وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "أنا زملكاوية، ومعروفة، ونادي الزمالك حصل على تذكرة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم أنه خسر في مباراة أمس، الجمعة، أمام الترجي التونسي بهدف دون رد".





وتابعت رشا مجدي، أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا لأن مجموع مباراتي الذهاب والعودة، جاء لصالحه.





وقالت: "تهنئة لكل الفريق الأبيض وجمهوره الذي يعيش تلك الفرحة ويشجع فريقه بشكل دائم"، مضيفة: "الولاء للبلانكو الأبيض، وطموح فريق النادي الزمالك بالتأكيد سيزيد من الانتصارات، وهذا ليس بغريب على مدرسة الفن والهندسة".





وتمنت الإعلامية رشا مجدي، أن ينافس الزمالك وبقوة على لقب البطولة.