AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا زملكاوية.. رشا مجدي تهنئ الزمالك بالتأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 08:40 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن هناك فرحة عارمة يعيشها جمهور نادي الزمالك، مشيرة إلى أن نتائج الفريق الأبيض مشرفة في الفترة الأخيرة، حيث حقق العديد من الإنتصارات في المباريات الأخيرة أظهرت تقدم مستواه بشكل ملحوظ.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "أنا زملكاوية، ومعروفة، ونادي الزمالك حصل على تذكرة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم أنه خسر في مباراة أمس، الجمعة، أمام الترجي التونسي بهدف دون رد".


وتابعت رشا مجدي، أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا لأن مجموع مباراتي الذهاب والعودة، جاء لصالحه.


وقالت:  "تهنئة لكل الفريق الأبيض وجمهوره الذي يعيش تلك الفرحة ويشجع فريقه بشكل دائم"، مضيفة: "الولاء للبلانكو الأبيض، وطموح فريق النادي الزمالك بالتأكيد سيزيد من الانتصارات، وهذا ليس بغريب على مدرسة الفن والهندسة".


وتمنت الإعلامية رشا مجدي، أن ينافس الزمالك وبقوة على لقب البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تذكرتي تفتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي

صباح البلد يهنئ مدرسة الفن والهندسة بالسوبر الأفريقي.. فيديو

لميس سلامة: الزمالك يقترب خطوة جديدة للفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-2020

اليونان تعذب اللاجئين السوريين وتجبرهم على العودة عراة إلى تركيا.. صور مؤلمة

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين

حملت الأسلحة بدلا من اللعب.. عندما تخلت زينب الكفراوي عن الطفولة لتصبح بطلة فدائية

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

اليوم .. الأهلي يتحدي قوة صن داونز في مواجهة «منتصف النهار»

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

تقلبات مفاجئة في الجو.. رسالة مهمة من الداخلية بسبب تحذيرات الأرصاد

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو