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لميس سلامة: الزمالك أظهر ثباتا انفعاليا في مباراته أمام الترجي.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 08:54 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه رغم هزيمة نادي الزمالك بالأمس في تونس أمام الترجي التونسي مقابل هدف نظيف، إلا أن الزمالك يثبت يوما بعد يوم أنه فريق قوي وكبير ويجب احترامه وتشجيعه.


وتابعت سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنها تحيي وبشدة كل لاعبي الفانلة البيضاء الذين حافظوا على ثباتهم الانفعالي من أول المباراة، بالرغم من أن الهدف كان في أول 5 دقائق من المباراة إلا أنهم حرصوا على لعب مباراة مشرفة وتأهلهم للصعود إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا.


وهنأت الإعلامية لميس سلامة النادي الزمالك وكل جماهيره متمنية لهم السعادة دائمًا.


وتمنت أن يلعب اليوم فريق النادي الأهلي في المباراة أمام صن داونز في جنوب إفريقيا بنفس الروح والحماس، والذين أحرزوا هدفين في مباراة الذهاب لصالح الأهلي، وان كل المصريين يشجعون النادي الأهلي اليوم لأنه فريق مصري.


وأشارت إلى أنه إذا فاز الأهلي اليوم على صن داونز، سيتأهل قطبي الكرة المصرية إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

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