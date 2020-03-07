بشجع الأهلي النهاردة.. رشا مجدي: لازم يبقى عندنا روح رياضية ..فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أنها ستشجع الأهلي في مباراته أمام صن داونز في جنوب أفريقيا رغم أنها تنتمي للزمالك، مطالبة "لازم يبقى عندنا روح رياضية".





وقالت "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك فرحة عارمة يعيشها جمهور نادي الزمالك العظيم، بعد نتائج الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة المشرفة وتحقيق العديد من المكاسب التي تظهر تقدم مستواه بشكل ملحوظ".





وأَضافت "أنا زملكاوية، ومعروفة"، موضحة أن النادي الزمالك قطع تذكرة الصعود للدور قبل النهائي في دوري الأبطال الأفريقي، رغم أنه خسر بمباراة أمس في تونس أمام الترجي التونسي بهدف نظيف.





وأوضحت أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا لأن مجموع المباراتين الذهاب والعودة 3 - 2 لصالح الزمالك.