بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

لم يستوعب أهل العروس الصدمة عندما أبلغتهم الشرطة بأن ابنتهم العائدة من شهر العسل لقيت مصرعها، والمفجع في الأمر أنها ماتت منتحرة.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة تلقت بلاغا من أهل فتاة في أواخر العشرينيات يتهمون زوجها بقتلها برغم شهادته في التحقيقات بأنه في نفس الوقت الذي حدثت فيه الجريمة كان يستحم.





حسب تحقيقات الشرطة فإن العروس كانت تعاني من اضطرابات نفسية عقب الزفاف، فقد أشار العريس إلى أن شهر العسل لم يكن طيبا على الإطلاق فقد كان مليئا بالكوارث والتوتر النفسي.





أما عن العروس ، فقد قال العريس في التحقيقات إنه كان في رحلة صيد مع أصدقائه وعاد إلى المنزل ووجدها نائمة فقرر الاستحمام واستغلال الوقت إلا أنه خرج وجد زوجته غارقة في الدماء على السرير.



