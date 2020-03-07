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أخبار العالم

بقرارات جديدة.. غزة تواجه فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 09:13 ص
غزة تواجهه كورونا
غزة تواجهه كورونا بقرارات جديدة
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سمر صالح
أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم تشكيل لجنة حكومية ممثلة في كل الوزارات المعنية وأساسها وزارة الصحة، وإلى جانب اللجنة الفنية المتخصصة برئاسة وزارة الصحة وعضوية منظمة الصحة العالمية والوكالة والخدمات الطبية العسكرية تنعقد بشكل يومي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "معروف"، في تصريح صحفي، إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإننا لا زلنا في قطاع غزة في المرحلة الأولى؛ نظرا لعدم تسجيل أي حالة إصابة وهي مرحلة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطية والتجهيز ووضع الخطط والتوعية والتثقيف.

ونوه بأنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات أبرزها توفير جهاز ومستلزمات فحص حالات الاشتباه لعدم الحاجة لإرسالها للداخل وانتظار النتائج والقيام بالعديد من حملات التوعية وتعميم إرشادات عبر مختلف وسائل الإعلام مكتوبة ومصورة وتصميمات لكيفية الإجراءات الشخصية الوقائية.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على فحص جميع القادمين عبر معبر رفح عبر كاميرا حرارية ومن يتم الاشتباه به يتم حجره صحيا إضافة إلى تجهيز مكان في معبر رفح بسعة ٥٤ غرفة للحجر الصحي للعائدين من الدول التي يتفشى فيها الوباء وصنفت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "أن القادمين من بقية الدول التي لا يتفشى فيها الفيروس يوقع على تعهد بالالتزام بالحجر الشخصي في المنزل فترة حضانة الفيروس".

وأكد أنه تم تحديد مكان للعزل الصحي حال اكتشاف حالات مصابة واطلاع كافة الجهات الدولية الطبية على تفاصيله وتوفير مستلزماته.

وتابع "وزارة الصحة واللجان المكلفة تقوم حاليا بإنشاء مستشفى ميداني ايضا على معبر رفح مجهز بأسرة وقسم عناية مركزة ومتوقع استلامه من الشركة المنفذة خلال أيام".

وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية تقوم بتقدير الموقف ودراسة أي خطوات إضافية مطلوبة للوقاية.

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