الفاكهه تتصدر والتبغ الأقل فى قائمة الصادرات المصرية غير البترولية يناير 2020

قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك 20 سلعة غذائية من الصادرات غير البترولية، جاءت في صدارة الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير من العام الحالي 2020، موضحا أن الحمضيات الطازجة والمجففة، ثم الفواكه الطازجة، والخضر المجمدة، والشيكولاتة كانت أبرز السلع.





وأضاف المهندس إسماعيل جابر أن السلع الغذائية التي تليها في قائمة أهم الصادرات المصرية خلال يناير هى؛ البصل والثوم، ودقيق القمح، وزيت فول الصويا، والجبن، ثم البطاطس الطازجة والمبردة، ثم الخضر المحضرة، والتمر والتين والأناناس، والفواكه والثمار القشرية، وسكر القصب، والنباتات وأجزاؤها، ثم الخمائر، والبقول القرنية اليابسة، والمخبوزات.





كما أشار إلى أن هناك عددا من السلع جاءت في نهاية القائمة، ومنها الخضر والفواكه والثمار القشرية المحفوظة، والخضر الطازجة، والتبغ.





وأوضح مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو الشعبة العامة للمصدرين، أن صادرات مصر من البرتقال والعنب لا تزال متوقفة إلى الصين نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة لكى يستمر دور مصر الرائد في تصدير الموالح والحمضيات، وعدم الوقوف على دولة معينة للتصدير وأن يكون هناك أسواق بديلة في حالة الأزمات.





وقال إن الجانب الصينى طالب بتأجيل كل الشحنات المصدرة إليها، نتيجة إغلاق المطاعم والمحلات التجارية والنوادى، وتصدر مصر نحو 217 ألف طن من البرتقال سنويًا إلى الصين، وآلاف الأطنان من العنب أيضًا.





وأضاف أن مصر تحتاج إلى وحدة لإدارة أزمات التصدير تشارك فيها وزارات التجارة والخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة، لوضع خطط أسواق بديلة للأسواق التى توقفت عن التصدير إليها، وفقًا للظروف القهرية التى تتعرض لها أى دولة مثل الصين.



