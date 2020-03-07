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أخبار البلد

واشنطن: مصابان بكورونا شاركا في مؤتمر آيباك السنوي بحضور بنس وبومبيو

السبت 07/مارس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، عن أن اثنين من الذين شاركوا في مؤتمرها السنوي الكبير في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أيام، كانا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر قدما من نيويورك جاءت إيجابية"، مشيرة إلى أنه على تواصل دائم مع السلطة الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع.

وكان الآلاف قد حضروا المؤتمر وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونجرس.

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