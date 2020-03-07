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اقتصاد

أسعار الريال السعودي اليوم السبت 7-3-2020

السبت 07/مارس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، السبت 7 -3-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.14 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. 

فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، على النحو التالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14 جنيه للشراء.
4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.14 جنيه للشراء.
4.17 جنيه للبيع.
 
 سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12  جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.12 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
 
 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.14 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
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