رشا مجدي: ملتقى المصريين بالخارج هدفه ربطهم بأرض الوطن.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقت اليوم، السبت، الملتقى رقم 19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين في الخارج، بهدف مساعدتهم على قضاء إجازتهم في أرض الوطن.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الملتقى سيكون بمشاركة 52 شابا وفتاة من أبناء المصريين في كندا.





وأوضحت أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة لأنه يأتي في إطار دور الوزارة في تعزيز الانتماء والولاء لدى شباب مصر بالخارج، والعمل على توطيد علاقتهم بالوطن لربطهم بها، والعمل أيضًا على التوعية بدور المؤسسات الوطنية.





وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن البرنامج يشهد تنظيم زيارات في مختلف مدن الجمهورية، وكان من هذه الزيارات بالتعاون مع وزارة البيئة الذهاب إلى الفيوم وعمل جولة بمحمية وادى الريان الرائعة.