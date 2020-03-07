لميس سلامة: خير سفراء للوطن هم أبناء المصريين بالخارج.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه في إطار إطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، موضحة أن الوزيرة نبيلة مكرم نشرت مجموعة من الصور المبهجة والرائعة للوفد على حسابها بموقع "فيس بوك".





وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هذا البرنامج يؤكد أن الدولة المصرية ليست بعيدة أبدًا عن أبنائها في الخارج بل هم محل اهتمام كبير.





وأضافت أنه من خلال هذا البرنامج سيرتبط أبناء المصريين بالخارج بالوطن ويعرفون ما يحدث في الأراضي المصرية من مشروعات تنموية ونهضة حقيقية في البلاد، والعمل على أن يكون لهم ارتباط وثيق بكل ما يحدث لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن.





وأكدت أن الشباب المصريين بالخارج هم خير سفراء للوطن، ولديهم القدرة والاستعداد والدراية الكاملة للرد على كل ما يدور من شائعات عن مصر ورد اعتبارها.



