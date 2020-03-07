AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جثة وحذاء وكراسة.. وفاة طالبة من أعلى كوبري طوخ.. انتحار أم حادث

السبت 07/مارس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساء. الحركة المرورية تسير على الطريق الزراعى السريع بانتظام خاصة وأن الأمس يوم الجمعة وفجأة خرج أهالى قرية كفر علوان بمركز طوخ على صوت صريخ وعويل اتجاه الطريق.

اعتقد الجميع أنه حادث تصادم مرورى على الطريق ليفجأوا بالعثور على جثة "ا.ا.ع" 15 سنة طالبة في الإعدادية وبجوارها كشكول وكتب الدرس.

وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة فأمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية كفر علوان عقب وفاة الطالبة وأصبح الكل فى حيرة من أمره حول ظروف وملابسات الواقعة هل هى انتحار أو سقوط من أعلى كوبرى المشاة على الطريق الزراعى السريع.

وقال الأهالى إن الطالبة المتوفية كانت حسنة السير ومشهود لها بالاحترام والالتزام مؤكدين أنهم فوجئوا بخبر وفاتها فى ظروف غامضة.

كما أكد الأهالى أن المتوفية كانت مجتهدة ومتفوقة فى دراستها وبتطلع من الأوائل والجميع يشهد لها بالأدب وحسن السلوك.

فيما كشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة كانت تمر بازمة نفسية ويرجح انتحارها وأنها ألقت بنفسها من أعلى الكوبرى للتخلص من حياتها عقب عودتها من درس خصوصي حيث صعدت أعلى كوبري مشاة على الطريق الزراعي السريع وسقطت في ظروف غامضة على الطريق وحاول الأهالي إنقاذها إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

وكان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ قد تلقى بلاغا يفيد بسقوط فتاة من أعلى كوبري مشاة قرية كفر علوان في طوخ على الطريق الزراعي السريع، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت في الحال.

وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ لمكان الواقعة وتبين أن الفتاة تدعى "ا.ا.ع" 15 سنة طالبة في الإعدادية وسقطت من أعلى كوبري مشاة على الطريق الزراعي السريع على الطريق وحاول الأهالي إنقاذها إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل أشلاءات جثة شخص لمشرحة مستشفى كفر الدوار بعد أن دهسته سيارة مسرعة

انتحار شاب شنقاً داخل غرفة نومه بسبب أزمة نفسية بمركز كفر الزيات

مصرع طالبة سقطت من أعلى كوبري مشاه في طوخ

كانت راجعة من درس خصوصي.. التحقيقات: أزمة نفسية سبب انتحار فتاة كوبري مشاة طوخ

ترشيحاتنا

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

اليونان تعذب اللاجئين السوريين وتجبرهم على العودة عراة إلى تركيا.. صور مؤلمة

عضو نادي المصري يكشف حقيقة إصابته بالكورونا.. فيديو

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. علاقة المذيعة الشهيرة بـ هيفاء وهبي

أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها