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رياضة

أرسنال يستضيف وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

السبت 07/مارس/2020 - 09:59 ص
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
يستضيف فريق أرسنال نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل أرسنال اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

ويسعى أرسنال في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

في المقابل، يأمل وست هام يونايتد في تحقيق مفاجأة الفوز على أرسنال، من أجل تفادي الهبوط، والحفاظ على حظوظه بالبقاء في البريميرليج.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع بورنموث، وفيما يحل توتنهام ضيفًا على نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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