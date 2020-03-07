بلا رحمة.. عصابة تعتدي على مسنة 93 سنة وتركوها غارقة في دمائها.. صور

هاجم 3 أشخاص مسلحين منزل سيدة عجوز واستغلوا عدم قدرتها على الحركة بسرعة في سرقة منزلها، ولكن المفاجأة كانت استيقاظها ليلا واكتشاف هؤلاء الرجال.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فأن سيدة مسنة بالغة من العمر 93 عاما في مدينة ويلز البريطانية اتصلت بإبنتها الساعة الرابعة صباحا لتنقذها بعد أن أصابتها عصابة بجروح بالغة عندما حاولت منعهم من سرقتها فكادوا أن يقتلوها.





وأشارت الصحيفة إلى أن العصابة تسللت ليلا، وكانوا في الغالب على علم بأن تلك العجوز تعيش بمفردها و يزورها أبناؤها من حين لآخر، لأنهم هجموا على المنزل في الساعات الأولى من الليل ظنا منهم أن العجوز قد نامت.





فوجئت العصابة أن العجوز ما زالت مستيقظة فقاموا بلكمها وضربها بعنف حتى أصيبت في رأسها وغرق جسدها في الدماء، هرب اللصوص ظنا منهم أنهم ماتت إلا أنها اتصلت بابنتها الفجر بعد إغمائها وطلبت منها أن تطلب الإسعاف بسرعة.