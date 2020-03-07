بدء الدورة التدريبية التأهيلية لمعاوني الخبراء

افتتحت الدورة التدريبية لمعاوني الخبراء لشغل وظيفة مساعد خبير (حسابی ، هندسي ، زراعي)، والتي يعقدها المركز القومى للدراسات القضائية بالقاهرة؛ وذلك بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل.





تستهدف الدورة التدريبية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين بمصلحة الخبراء بغرض رفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، و تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء في مجالات الخبرة الفنية المختلفة ، سواء من هيئة المساحة المصرية ، أو خبراء الكسب غير المشروع، أورؤساء التفتيش الفني والحسابي بالمصلحة.





وتتناول الدورة التدريبية موضوعات متعددة منها الخبرة ودورها في دعاوي المباني والمقاولات ، ودعاوي الترميم وهي المنشآت ومجال التراث المعماري ، والقوانين المنظمة للتخطيط العمراني ، ومناطق الطيران المدني ، والمشاكل العملية والتطبيقية في القضايا العماليه وفي قضايا الأحوال الشخصية.



