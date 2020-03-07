كورونا يضرب العرب.. الرياض تتخذ إجراءات تجاه 3 دول خليجية.. الكويت تعلق بعض الرحلات الجوية.. العراق يغلق حدوده.. الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة.. والبحرين تبدأ خطة الإجلاء.. الصحف السعودية اليوم

"عكاظ": الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الشرق الأوسط": البحرين تبدأ خطة إجلاء مواطنيها من إيران

"سبق": الرياض تتخذ إجراءات تجاه 3 دول خليجية بسبب كورونا

"المدينة": الكويت تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول بسبب كورونا

"الوطن": العراق يغلق حدوده البرية مع إيران ويمهل مواطنيه أسبوعًا للعودة





تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن وكيل الوزارة الدكتور وليد المانع، أكد أن العمل جارٍ مع الجهات ذات العلاقة كافة لتنفيذ الخطة، وضمان وصول المواطنين للبلاد بأمان، ووفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم، نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدن إيران، وتصاعد انتشاره حول العالم.





وقالت "الشرق الأوسط" إن المانع أضاف أن «العمل متواصل لنقل المواطنين على دفعات، حيث سيتم نقل أول دفعة يوم الثلاثاء المقبل»، مبينًا أن «الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في البحرين».





وأشار إلى أنه «ومنذ إعلان خطة الإجلاء والرقم المخصص للتسجيل عبر وزارة الخارجية والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين الموجودين في إيران وأهاليهم»، منوّهًا بأن «كل المعنيين بترتيبات عودتهم يعملون بنسق واحد لكي تتكلل العملية بنجاح وسلامة».





وقالت "عكاظ" إن السلطات الإماراتية، أعلنت رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها رصدت 13 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة تضمنت شخصًا من كل من تايلاند، والصين، والمغرب، والهند، وشخصين من كل من السعودية، وإثيوبيا، وإيران، وثلاثة أشخاص من الإمارات، وجميعها قادمة من الخارج، إلى جانب إصابتين من الإمارات ومصر تم رصدهما من خلال التقصي النشط والمستمر، حيث تم التعرف عليهما من خلال فحص المخالطين للإصابات التي أعلن عنها مسبقا في سباق "طواف الإمارات".





وقالت "سبق" إن السعودية أعلنت اليوم، السبت، اتخاذها مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.





وصرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:





أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.





وأكدت "المدينة" أن الكويت، أعلنت اليوم، السبت، إيقاف الرحلات الجوية من وإلى سبع دول بسبب فيروس كورونا الجديد، ويتعلق الأمر بكل من "بنجلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، سوريا، لبنان، مصر"، وذلك لمدة أسبوع .





وقال مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه في "تويتر"، إنه "في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، فقد استوجب الأمر اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة تتعلق بالجاليات الأكبر عددًا والمقيمة في البلاد والحاقًا بالتعاميم الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور الوباء في شهر يناير الماضي، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونغ كونغ، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق".





وقالت "الوطن" إن السلطات العراقية، قررت إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعًا للعودة منها.





جاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذتها «خلية الأزمة» بعد اجتماعها اليوم، وقاية من فيروس كورونا الجديد، وحفاظًا على أرواح المواطنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).





وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 مارس الحالي، قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.