مرسيدس تستدعي 9765 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة مرسيدس بنز (تشاينا) المحدودة وشركة "بكين بنز أوتوموتيف" 9765 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.





وذكرت المصلحة -في بيان اليوم- أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 26 مارس، تتضمن 5218 سيارة مستوردة تم تصنيعها في الفترة بين 21 يونيو 2013 و27 سبتمبر 2016، و4547 سيارة منتجة محليا بين أول يوليو 2011 و19 فبراير 2017.





وأضافت المصلحة أن الاستدعاء جاء بسبب وجود خطأ في برنامج وحدة الاتصالات قد يتسبب في اختلاف تاريخ ووقت نظام مكالمات الطوارئ عن التاريخ والوقت الفعلي، ما يحتمل أن يقوم بنقل موقع غير دقيق للمركبة.





ومن المقرر أن تقوم شركتا السيارات بفحص وتحديث برنامج وحدة الاتصالات مجانا للتخلص من المخاطر.



